POL-WI: Sattelzug reißt bei Wendemanöver Mauer auf Raststätte Mauer ein

Am Dienstag, den 28.05.2024 gegen 03:57 Uhr beschädigte ein Sattelzug bei einem missglückten Wendemanöver auf dem Gelände des Motels auf der Tank- und Raststätte Medenbach-West an der BAB 3 in Richtung Frankfurt die Mauer des dortigen Verwaltungsgebäude. Ein Zeuge wurde nach einem lauten Knall auf einen Sattelzug aufmerksam, der mit der linken hinteren Seite des Aufliegers an der dortigen Begrenzungsmauer zum Keller hängen blieb und diese dann komplett einriss. Der Fahrer des Sattelzuges entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle und konnte unerkannt entkommen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Sachschaden vor Ort beläuft sich auf ca. 10.000EUR Bei der Zugmaschine soll es sich um einen weißen Mercedes Benz Actros gehandelt haben. Beschädigt ist der Auflieger am hinteren linken Ende. Die Beleuchtungseinrichtung müsste außerdem defekt sein.

Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann, soll sich zeitnah mit der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der u.a. Telefonnummer in Verbindung setzen.

