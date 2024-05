PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: LKW-Unfall verursacht Fahrbahnsperrung auf der A3 bei Raunheim 23.05.2024// 09:19 Uhr

Wiesbaden (ots)

Am Donnerstag, 23.05.2024, um 09:19 Uhr, kam es auf der BAB 3, vom Wiesbadener Kreuz kommend in Fahrtrichtung Frankfurt,Höhe AS Raunheim, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Sattelzügen. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs wurde dabei verletzt und musste in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die Bergung der Fahrzeuge gestaltete sich schwierig, da diese ineinander verkeilt waren und Betriebsstoffe ausliefen. Die Hauptfahrbahn war zwecks Unfallaufnahme und Bergung für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr konnte über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

