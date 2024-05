Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Suche nach Person im Greifswalder Bodden

Sassnitz (ots)

Am 18.05.2024 um 08:40 Uhr meldet ein Sportboot ein unbemanntes 2m-Schlauchboot ca. 1 sm westlich Thiessow. Das grüne Schlauchboot war mit Angelgeschirr ausgerüstet. Aufgrund der Windrichtung wurde davon ausgegangen, dass eine Person zwischen Thiessow und dem Fundort ins Wasser gefallen sein könnte. An der Suche war die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGZRS) mit dem Seenotrettungskreuzer "Hans Hackmann", die Seenotrettungsboote "Neuharlingersiel" und "Gerhard Elsner", der Rettungshubschrauber "Northern Rescue 2", ein Rettungshubschrauber der Marine, das Zollboot "Kniepsand", mehrere freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 4 Booten aus dem Bereich Mönchgut-Granitz, das PR Sassnitz mit der Suche nach Hinweisen an Land, sowie die Wasserschutzpolizeiinspektionen Stralsund, Wolgast und Sassnitz mit einem Schlauchboot, dem Streifenboot "Breitling" und dem Küstenstreifenboot "Granitz" beteiligt. Die Ermittlungen ergaben noch während der Suche, dass das aufgefundene Schlauchboot vor zwei Tagen in Polen von seinem Eigentümer als vermisst gemeldet wurde.

