POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2024

Heilbronn: Frank Belz übernimmt Leitung der Pressestelle

Zum 1. Juni 2024 wird Kriminalhauptkommissar Frank Belz die Leitung der Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Heilbronn übernehmen. Der 52-Jährige folgt damit auf Ersten Polizeihauptkommissar Carsten Diemer, der fortan das Polizeirevier Buchen leitet. Geboren in Neuenstadt startete Belz 1988 bei der Deutschen Bundesbahn ins Berufsleben. Seine polizeiliche Karriere begann 1992 als Polizeianwärter bei der Bereitschaftspolizei Bruchsal. Dort verrichtete er auch ab 1995 seinen Dienst als Einsatzbeamter. 1997 wurde er in den Streifendienst nach Heilbronn-Böckingen versetzt. Nach weiteren Verwendungen innerhalb der Schutz- und Kriminalpolizei Heilbronn und dem Erwerb der Fachhochschulreife, schloss sich 2006 das Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst an. Nach der erfolgreichen Absolvierung des Studiums war Frank Belz ab 2009 zunächst in den Polizeirevieren Lauffen und Heilbronn als Streifenbeamter eingesetzt. Hierauf schlossen sich ab 2010 verschiedene Verwendungen innerhalb der Kriminalpolizei Heilbronn an, bevor er ab 2016 zum ersten Mal für fünf Jahre in der Funktion eines Pressesprechers bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit tätig war. Nach weiteren drei Jahren als Arbeitsbereichsleiter bei der Kriminalpolizei Heilbronn, wurde Kriminalhauptkommissar Frank Belz nun durch Polizeipräsident Frank Spitzmüller zum Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit bestellt. Frank Belz ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Seine Freizeit widmet er mit Leidenschaft dem Fußball. Die stellvertretende Leitung ist weiterhin durch PHKin Annika Schulz besetzt.

