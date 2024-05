Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81 / Ilsfeld: Sieben Fahrzeuge bei Unfall beteiligt

Drei Personen wurden bei einem Unfallgeschehen mit sieben Pkws am Freitagnachmittag auf der A81 nahe der Tank- und Rastanlage Wunnenstein verletzt. Die Fahrerin eines VW Up war gegen 14 Uhr auf der Autobahn von Ilsfeld in Richtung Mundelsheim auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Da sie verkehrsbedingt bremsen musste, zog die Frau aus bisher unbekannter Ursache wohl die Handbremse ihres VWs, wodurch das Heck des Fahrzeuges ausbrach. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Mann gemeinsam mit einer Frau und zwei Kindern mit einem Audi A4 auf dem mittleren Fahrstreifen versetzt hinter dem VW Up. Durch das Ausbrechen des Hecks, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Ein BMW X3, der auf dem linken Fahrstreifen hinter dem VW fuhr konnte noch rechtzeitig bremsen und nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen ausweichen, wodurch eine Kollision verhindert werden konnte. Hinter dem X3 befand sich auf dem linken Fahrstreifen ein Hyundai, der aus bisher unbekannter Ursache mit dem VW Up kollidierte. Im Weiteren fuhren auf dem linken Fahrstreifen eine Frau in einem weißen 3er BMW und dahinter ein Mann in einem schwarzen 3er BMW. Der Mann konnte nicht rechtzeitig abbremsen und kollidierte noch mit einem Fiat, der auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war.

In den Fahrzeugen befanden sich insgesamt 15 Personen, darunter fünf Kleinkinder. Von den möglicherweise verletzten Personen musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher unbekannt. Die Fahrbahn muss für mehrere Stunden zur Unfallaufnahme, Reinigung der Fahrbahn und Bergung der Fahrzeuge gesperrt bleiben.

