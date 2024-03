POL-WOB: Aufgefundenes Kinderfahrrad - Polizei sucht Eigentümer

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße 07.03.2024, 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstagvormittag in der Porschestraße in Wolfsburg einer 84 Jahre alten Frau die Geldbörse aus der Handtasche. Kurze Zeit später wurde das Portemonnaie ohne Geld wieder aufgefunden. Die Seniorin war am späten Donnerstagvormittag in ...

