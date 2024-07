Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tageswohnungseinbruch im Weinbergviertel

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Freitag, 12.07.2024, ereignete sich in der Straße Weinberg ein sogenannter Tageswohnungseinbruch. Nach derzeitigem Sachstand drangen bislang noch unbekannte Täter gegen 11.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus durch Aufhebeln der Wohnungstür in die Wohnung einer 57-jährigen Hildesheimerin ein. Die Wohnräume wurden im Anschluss durchsucht und Diebesgut in noch nicht bekannter Schadenshöhe entwendet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat machen können, oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem genannten Wohngebiet aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell