Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Vormittag des Samstags, 13.07.2024, führten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Hildesheim Geschwindigkeitsmessungen in der Straße Am Kreuzfeld durch. Im Visier standen dabei Verkehrsteilnehmer, die innerorts in Richtung Marienburger Straße unterwegs waren. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 50 km/h. Allein in einer Stunde mussten acht Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert werden, die ein sofortiges Anhalten des gemessenen Fahrzeuges und ein Ahndungsgespräch mit dem jeweiligen Verkehrsteilnehmenden zur Folge hatten. Trauriger Spitzenreiter ist ein 45-jähriger aus der Region Hannover, der mit dem Kleintransporter eines Transportdienstleisters die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 22 km/h netto überschritt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 115 Euro, ein Eintrag im Fahreignungsregister sowie die Tatsache, dass das auszuliefernde Paket doch nicht früher beim Empfänger ankam. Die Polizei Hildesheim wird auch in Zukunft unangekündigt an verschiedenen Orten Geschwindigkeitsmessungen durchführen, um die Anzahl von Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Folgen weiter zu reduzieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell