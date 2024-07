Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Solarmodule entwendet ++ Winsen - Diebe stehlen roten Hyundai Tucson

Regesbostel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Unternehmens im Sauensieker Weg in Regesbostel eingebrochen. Der oder die Täter öffneten das Tor einer Lagerhalle. Dort wurde ein Gabelstapler gestartet und eine Vielzahl von Solarmodulen und Zubehörteilen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass zum Abtransport des Diebesgutes ein Transporter oder Auto mit Anhänger genutzt worden sind. Die Polizeiinspektion Harburg nimmt dazu Hinweise entgegen (04181/ 2850)

Winsen - Diebe stehlen roten Hyundai Tucson

Auf einen Hyundai Tucson hatten es in der Zeit von Dienstag, 16.07.2024, 22:45 Uhr, bis Mittwoch, 17.07.2024, 05:15 Uhr, unbekannte Diebe abgesehen. Der Eigentümer parkte am Dienstagabend das rote Fahrzeug mit dem amtl. Kennzeichen WL- W 1102 auf einem Privatparkplatz vor dem Haus in der Fuhlentwiete in Winsen. Am nächsten Morgen war das Auto verschwunden. Das Auto hatte einen Wert von etwa 45.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/2850 entgegen.

