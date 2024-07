Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Arbeitsmaschinen bei Autoaufbruch erbeutet

Groß-Zimmern (ots)

Kriminelle hatten es im Laufe des Wochenendes auf ein Handwerkerfahrzeug abgesehen und entwendeten Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Gegen 6 Uhr am Montagmorgen (8.7.) bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die durch die hintere Schiebetür gewaltsam in das Innere des weißen Mercedes Vito gelangt waren. Hieraus entwendeten sie Arbeitsmaschinenwie Bohrer, Bohrhammer sowie Bohrmaschine. Der Gesamtwert der Beute wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Seit 16.30 Uhr am Freitagnachmittag war das Fahrzeug in der Johannes-Ohl-Straße abgestellt. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und hofft unter der Rufnummer 06151/969-0 auf Zeugenhinweise.

