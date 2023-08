Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Ostholstein

Schulbeginn - Erstklässler sind Verkehrsanfänger

Lübeck (ots)

Am kommenden Montag (28.08.) enden die Sommerferien und für die Schülerinnen und Schüler in Lübeck und Ostholstein beginnt wieder der Unterricht. Somit werden morgens und mittags vermehrt Schulkinder auf den Straßen unterwegs sein. Insbesondere die Erstklässler müssen sich an ihren Schulweg gewöhnen und der neuen Herausforderung stellen. Gefährliche Situationen oder auch Geschwindigkeiten können unsere jüngsten Verkehrsteilnehmenden oft noch nicht richtig einschätzen. Deshalb ist die Mithilfe der routinierten Fahrzeugführenden in den kommenden Wochen und Monaten ganz besonders wichtig.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie verfügen altersbedingt noch nicht über die nötigen Fähigkeiten, Gefahrensituationen oder auch Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen. Es ist daher wichtig, sie auf ihrem täglichen Schulweg zu unterstützen, Regeln zu erläutern und Gefahrenpunkte zu besprechen. Auffällige und reflektierende Kleidung sorgen zudem für eine gute Sichtbarkeit.

Der Weg zu Schule sollte im Vorwege ausführlich geübt werden. Gerade in den ersten Tagen und Wochen wird eine Elternbegleitung polizeilich empfohlen. Wählen Sie einen Weg, den Ihr Kind später auch alleine bewältigen kann und auf welchem es sich wohlfühlt. Zeigen Sie Ihrem Schützling auch mögliche Anlaufpunkte, sollte es auf dem Weg ein Problem haben.

Gemeinschaften von mehreren Kindern fördern die gegenseitige Unterstützung und den sozialen Umgang miteinander. Eine abwechselnde Elternbegleitung sorgt zudem auch bei den Erwachsenen für mehr Flexibilität.

Auf das so genannte "Elterntaxi" sollte weitgehend verzichtet werden. Das selbständige Bestreiten des Schulweges fördert ihr Kind, bietet ihm gesunde Bewegung und sensibilisiert und schult es für die Umwelt und den Verkehr.

Für den motorisierten Fahrzeugverkehr gilt: Fahren Sie im Bereich von Schulen besonders aufmerksam und bringen Sie Ihr Fahrzeug vor Ampeln oder Fußgängerüberwegen vollständig zum Stehen. Nur so wird Kindern signalisiert, die Fahrbahn sicher überqueren zu können.

Die Polizei wird neben der regulär stattfindenden Schulwegsicherung in den ersten Wochen des Unterrichts ein besonderes Augenmerk auf diese Aufgabe legen und im Bereich der Schulen vermehrt präsent sein.

