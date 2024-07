Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Kornblumenweg - Fiat kollidiert mit Renault Transporter - insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden (10.07.2024)

Gottmadingen (ots)

Am Mittwochabend ist es auf dem Kornblumenweg zum Zusammenstoß zwischen einem Fiat und einem Renault gekommen. Ein Fiatfahrer war aus Richtung Singen kommend auf dem Kornblumenweg unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle kam der Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Renault Transporter. Der Fahrer des Fiat erlitt bei dem Aufprall Verletzungen und musste zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Renault benötigte keine ärztliche Behandlung. Die beiden Autos, an denen Sachschaden in Höhe von jeweils rund 15.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Gottmadingen ebenfalls vor Ort.

