POL-KN: (Stockach, B31neu, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B31neu - Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich (11.07.2024)

Stockach, B31neu (ots)

Am Donnerstagmorgen ist ein Auto auf der Bundesstraße 31neu zwischen Stockach und Ludwigshafen von der Straße abgekommen und hat sich anschließend überschlagen. Gegen 6 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit einem Mitsubishi auf der B31neu in Richtung Überlingen. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Wagen, kreuzte die Gegenfahrbahn und fuhr einen Erdwall neben der Straße hinauf, wobei sich der Mitsubishi schließlich überschlug. Die 22-Jährige blieb unverletzt, am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

