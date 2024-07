Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Rennradfahrer bei Unfall verletzt (10.07.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall an der Einmündung Radolfzeller Straße zum Campingplatz Schachenhorn am Mittwochabend verletzt worden. Eine 51-jährige Hyundaifahrerin bog von der Radolfzellerstraße nach links auf die Zufahrt in Richtung Campingplatz ab und übersah dabei den auf dem parallel zur Radolfzellerstraße verlaufenden Radweg entgegenkommenden 55-jährigen Rennradler der in der Folge gegen die Fahrzeugfront des Hyundai prallte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

