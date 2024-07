Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums - weißen Mitsubishi angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (10.07.2024)

Stockach (ots)

Am Mittwochmittag, im Zeitraum zwischen 12.20 Uhr und 13.30 Uhr hat sich auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Conradin-Kreutzer-Straße eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den rückwärts auf den dortigen Stellplätzen geparkten weißen Mitsubishi Space Star - vermutlich beim Ausparken - an der Frontstoßstange und verließ anschließend einfach die Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell