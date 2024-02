POL-MFR: (182) Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Pkw - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Zwei unbekannte Männer griffen in der Nacht zum Sonntag (18.02.2024) einen 32-Jährigen in einer Bar in der Nürnberger Innenstadt an und stahlen seine Armbanduhr. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der Geschädigte befand sich gegen 01:15 Uhr in einer Bar in der Augustinerstraße. Zwei bislang unbekannte Männer griffen den 32-Jährigen an, traktierten ihn mit Schlägen und ...

