Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (179) 32-jähriger Mann angegriffen und bestohlen

Nürnberg (ots)

Zwei unbekannte Männer griffen in der Nacht zum Sonntag (18.02.2024) einen 32-Jährigen in einer Bar in der Nürnberger Innenstadt an und stahlen seine Armbanduhr. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Geschädigte befand sich gegen 01:15 Uhr in einer Bar in der Augustinerstraße. Zwei bislang unbekannte Männer griffen den 32-Jährigen an, traktierten ihn mit Schlägen und entrissen ihm seine Armbanduhr. Im Anschluss verließen die Männer die Gaststätte und flüchteten in Richtung Hallertor.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fahndeten nach den Männern - ohne Erfolg.

Der 32-Jährige zog sich durch den Angriff Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu, welche in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Zu einem der beiden Unbekannten liegt folgende Personenbeschreibung vor: Männlich, etwa 180 cm groß, 25 bis 30 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer beige-farbenen Chino-Hose.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubs. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell