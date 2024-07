Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Nordendstraße - Busse streifen sich - rund 30.000 Euro Schaden (10.07.2024)

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 30.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall auf der Nordendstraße am Mittwochmittag entstanden. Gegen 14 Uhr fuhr ein Linienbus in Richtung Höristraße, ein weiterer kam entgegen und war in Richtung Schlesierstraße unterwegs. Aufgrund enger Straße streiften sich die beiden Busse auf Höhe der Kreuzung "Am Graben". An einem der Busse zerbrachen dabei linksseitig sämtliche Seitenscheiben, alle Fahrgäste blieben jedoch unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell