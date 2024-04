Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer schwer verletzt

Viersen (ots)

Gegen 14:38 h befuhr ein 17jähriger Motorradfahrer aus Brüggen mit seinem Kleinkraftrad die Dülkener Straße in Richtung Viersen. Vor ihm fuhr ein 20jähriger aus Süchteln mit seinem PKW. Unmittelbar vor der Auffahrt auf die BAB A61 in Richtung Koblenz übersah der Brüggener augenscheinlich, dass der vor ihm fahrende Wagen bremste und fuhr auf das Heck des PKW auf. Er stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass der Rettungswagen ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus bringen musste. / mikö (352)

