Stockach (ots) - Sachschaden im geschätzten sechsstelligen Bereich ist die Folge eines Dachstuhlbrands in einem Mehrfamilienhaus in der Radolfzeller Straße am Dienstagabend. Aufgrund bislang unbekannter Ursache geriet der Dachstuhl eines mit sechs Parteien bewohnten Hauses gegen 22.20 Uhr in Brand. Das Feuer breitete sich schnell auf einen darunterliegenden Balkon ...

mehr