POL-PB: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Wiederholt absichtlich Schrauben auf der Fahrbahn verteilt

Paderborn (ots) - (CK) - Am frühen Freitagmorgen (09.02., 02.45 Uhr) war ein 27-jähriger Mann aus Paderborn auf seinem Heimweg von einer Karnevalsfeier. An der Warmen Pader in Höhe der Hausnummer 5 wurde er von etwa drei bis vier jungen Männern südländischen Aussehens angesprochen und nach dem Weg gefragt. Als der 27-Jährige daraufhin sein Handy zur Hilfe nahm, riss es ihm einer der Täter aus der Hand, während ...

