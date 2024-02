POL-PB: Raub im Paderquellgebiet - Wer hat die Täter beobachtet?

Paderborn (ots) - (mh) Zwei unbekannte Jugendliche haben in Paderborn am Donnerstag, 01. Februar, womöglich Pfefferspray in einem Kino an der Westernstraße versprüht. Die Tat wurde im Eingangsbereich des Treppenaufgangs zu den Kinos verübt. Das Spray verteilte sich von dort aus über eine Art Lüftung im Treppenaufgang sowie im Kinovorraum und verletzte mehrere Personen leicht. Eine gleichgelagerte Straftat ereignete ...

mehr