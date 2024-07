Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Bismarckstraße/Kirchstraße - eine Person leicht verletzt (24.07.2024)

Spaichingen (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Kreuzung Bismarckstraße/Kirchstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt worden ist. Eine 37-Jährige fuhr mit einem VW Polo auf der Kirchstraße in Richtung Hauptstraße. Auf der Kreuzung zur Bismarckstraße stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 24-Jährigen zusammen, der in Richtung Schillerstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 37-Jährige, benötigte jedoch keinen Rettungswagen. An dem Polo entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, der Schaden am Golf dürfte im Bereich von etwa 3.500 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell