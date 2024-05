POL-HA: Zeuge verfolgt Auto nach auffälliger Fahrweise

Hagen-Altenhagen (ots) - Am späten Nachmittag stritt sich am Mittwoch (15.05.) ein Paar in Altenhagen, dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Hagenerin verständigte nach dem Vorfall die Polizei und gab an, dass ihr 38-jähriger Ehemann in letzter Zeit öfter übergriffig geworden sei. Ursache für die Konflikte seien nach ihren Angaben Herabwürdigungen ihrer Fähigkeiten zu Kochen und ihr Wunsch, ...

