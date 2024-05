Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Haspe - Wurden die Gauner durch Licht und Bewegungsmelder verscheucht?

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstag, 16.05.2024, drangen Einbrecher in ein Bürogebäude in der Neue Straße ein. Dazu zerschlugen sie gegen 02:20 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss. Die Räumlichkeiten waren per Bewegungsmelder so eingerichtet, dass sich Licht beim Betreten entsprechend einschaltete. Die Diebe ergriffen die Flucht, ohne etwas zu stehlen. Ein Wachdienst informierte wenig später die Polizei. Die Ermittler fragen: Wer hat etwas gesehen, gehört oder bemerkt? Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. Eine automatische Lichtquelle ist einer der größten Feinde für Ganoven und Einbrecher. Schützen Sie Ihr Zuhause und nehmen Sie für eine Beratung gerne Kontakt mit dem Präventionskommissariat der Polizei Hagen auf (02331 986 1536, -1531 oder -1530). (hir)

