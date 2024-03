Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Per Haftbefehl gesucht

Am Montag nahm die Polizei einen 31-Jährigen fest. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Eine Polizeistreife sah gegen 12.15 Uhr einen BMW mit albanischem Kennzeichen auf der A8 in Richtung Karlsruhe fahren. Der Pkw wurde am Parkplatz Am Kornberg Nord ausgeleitet und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Fahnder fest, dass gegen den 31-jährigen Beifahrer mehrere Haftbefehle wegen verschiedener Straftaten bestanden. Der Mann wurde festgenommen und zunächst auf ein Polizeirevier verbracht. Dort konnte er zweifelsfrei identifiziert werden. Noch am selben Tag lieferte die Polizei den 31-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein, nachdem das Amtsgericht Ulm die Haftbefehle in Vollzug gesetzt hatte. Der Fahrer des BMW durfte weiterfahren.

