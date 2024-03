Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Zu spät gebremst

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag in Blaustein.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr fuhr eine 58-Jährige mit ihrem BMW in der Ulmer Straße in Richtung Ulm. Aufgrund des Verkehrs musste sie bremsen. Das bemerkte eine 36-jährige Fahrerin eines Mercedes zu spät. Sie konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem BMW in das Heck. Bei dem Unfall verletzten sich beide Beteiligten leicht. Sie begaben sich selbst in ärztliche Behandlung. Die Autos blieben fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

