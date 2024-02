Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mit Verkehrszeichen kollidiert

Am Sonntag beschädigte ein Pkw-Fahrer in Heidenheim ein Verkehrszeichen.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr der 77-Jährigen in der Römerstraße stadteinwärts. Während der Fahrt suchte er wohl etwas im Fußraum und war dadurch abgelenkt. Der Seat-Fahrer kollidierte daraufhin frontal mit einem Verkehrszeichen. Er erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Klinik. Es wurden keine weiteren Personen verletzt. Am Seat entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

