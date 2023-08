Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Pkw kollidiert mit Ballenpresse

Autofahrer schwer verletzt

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Montag (14. August 2023) kam es gegen 16:10 Uhr an der Klever Straße in Kerken zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit einem weißen BMW 540 die Klever Straße in Fahrtrichtung Geldern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte im Gegenverkehr mit einem landwirtschaftlichen Gespann (Traktor mit Ballenpresse). Dieses wurde durch einen 24-jährigen Mann aus Kevelaer geführt. Durch die Kollision verletzte sich der Mann so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste. Der Führer des landwirtschaftlichen Gespanns blieb unverletzt. Die Ballenpresse kippte durch die Kollision um und beschädigte die Fahrbahndecke, während an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell