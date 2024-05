POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei - Mann nach Schussabgabe verletzt

Hagen-Mitte (ots) - Am Dienstagmittag (14.05.2024) nahmen Polizeibeamte in der Innenstadt einen 50-jährigen Mann in Gewahrsam, der zuvor mehrfach auf die viel befahrene Straße gelaufen war. Um 12.00 Uhr trafen die Polizisten den Mann an der Kreuzung Fleyer Straße / Eduard-Müller-Straße an. Sie erkannten, dass ...

mehr