LPI-J: Dreiste Ladendiebin

Weimar (ots) - Vermutlich in den frühen Morgenstunden am Montag wurde in Weimar-West eine Pizzeria aufgebrochen. Hierbei wurden mehrere Fenster versucht aufzuhebeln, was schließlich an einem gelang. Im Objekt selbst wurde die Geldkassette und in Summe mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Anschließend flüchtete der oder die Täter durch das geöffnete Fenster. Sachschaden entstand in Höhe von 600 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

