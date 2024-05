LPI-J: Unfall durch ein Reh

Jena (ots) - Ein unbekannter Langfinger hat sich unberechtigt einen Fahrradanhänger angeeignet. Der Anhänger wurde am Samstagabend in der Schlegelstraße samt Fahrrad abgestellt. Am Folgeabend musste der Eigentümer den Diebstahl feststellen und hat die Polizei verständigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

