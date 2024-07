Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter zerkratzt schwarzen Ford Fiesta (23./24.07.2024)

Steißlingen (ots)

Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen an einem in der Silcherstraße abgestellten Auto verursacht, indem er den auf Höhe der Hausnummer 10A geparkten schwarzen Ford Fiesta über die rechte Fahrzeugseite zerkratzte.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher des Schadens nimmt der Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014, entgegen.

