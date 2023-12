Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/ Lkr. Rottweil) Grober Unfug führt zum Wegschmeißen von Lebensmitteln (27./28.12.2023)

Oberndorf (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 11.30 Uhr, groben Unfug vor einer Pizzeria in der Hauptstraße begangen. Hierbei rissen sie die Stromkabel eines vor dem Lokal aufgestellten Weihnachtsbaumes ab und stellten diesen auf das Dach eines in der Nähe geparkten Autos, das glücklicherweise unbeschädigt blieb. Beim Entnehmen des Baums riss das Stromkabel der Beleuchtung ab, eine Sicherung in der Gaststätte flog heraus, wodurch Lebensmittel, die in einem Kühlschrank aufbewahrt waren, nicht mehr gekühlt wurden und in der Folge weggeschmissen werden mussten. Hinweise zu den Verursachern nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell