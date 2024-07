Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) KORREKTUR Unfallort Kuchen - Radfahrer verletzt Am Montag stießen ein 34-jähriger Autofahrer und ein 64-jähriger Radler in Kuchen zusammen.

Ulm (ots)

Beim Unfallort handelt es sich nicht um Geislingen a.d. Steige, sondern um Kuchen. Ich bitte den Fehler höflichst zu entschuldigen.

Der Senior war kurz nach 13.15 Uhr mit seinem Freizeitrad auf dem Radweg entlang der Hauptstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung einer Tankstelle. Von dem Tankstellengelände kam ein 34-Jähriger mit seinem Skoda herausgefahren. Der achtete wohl nicht auf den von rechts heranfahrenden Radler und es kam zum Zusammenstoß. Der 64-Jährige, der in falscher Richtung auf dem Radweg unterwegs war, stürzte über die Motorhaube auf die Straße. Er zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu. Einen Helm hatte der Radler nicht getragen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Geislingen ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Laut Polizei entstand am Auto nur geringer Sachschaden, am Fahrrad gar keiner.

