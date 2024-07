Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Seitenabstand zu gering

Am Montag erlitt ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall in Herbrechtingen leichte Verletzungen. Der mutmaßliche Verurscher fuhr weiter.

Kurz vor 7 Uhr war ein Mercedes-Fahrer in der Mergelstetter Straße in Richtung Lange Straße unterwegs. In einem Kreisverkehrs überholte er einen Pedelec-Fahrer. Beim Überholen hielt der Mercedes-Fahrer wohl den nötigen Seitenabstand nicht ein. Um einen seitlichen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 29-jährige Radler nach rechts ausweichen. Dabei geriet er gegen den Bordstein und stürzte. Der Fahrer des schwarzen Mercedes bemerkte den Unfall wohl nicht, da es zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der leicht verletzte Radfahrer fuhr anschließend weiter und begab sich im Laufe des Vormittags in eine Klinik. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Fahrer des schwarzen Mercedes. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07322/96530 entgegen.

Hinweis der Polizei: Fehler beim Überholen führen häufig zu schweren Verkehrsunfällen. "Beim Überholen muss ein ausreichender Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere zu den zu Fuß Gehenden und zu den Rad Fahrenden, eingehalten werden", sagt die Straßenverkehrsordnung. Denn gerade Fußgänger und Radfahrer bewegen sich nicht so geradlinig wie etwa vierspurige Fahrzeuge. Der Abstand sorgt für die nötige Sicherheit. Damit alle sicher ankommen.

