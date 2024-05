Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Fahrzeugführer bei schwerem Verkehrsunfall in Rastede in PKW eingeklemmt++

In der Gemeinde Rastede ist es heute gegen 12:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befährt zur Unfallzeit ein 55jähriger Rasteder mit seinem PKW VW Golf die Metjendorfer Straße in Richtung Leuchtenburg. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kommt der alleinige Fahrzeuginsasse mit seinem PKW aus unbekannten Gründen leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzusteuern gerät der VW Golf schließlich ins Schleudern und prallt mit der vorderen linken Fahrzeugseite gegen einen massiven Baum. Durch den Anstoß wird der Fahrzeugführer eingeklemmt und muss durch die alarmierte freiwillige Feuerwehr unter Einsatz von technischem Gerät aus seinem PKW befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wird der 55jährige schwerverletzt in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. Für die Zeit der Rettungsarbeiten musste die Fahrbahn bis 14 Uhr voll und für die anschließenden Bergungsarbeiten des total beschädigten VW Golf bis 14:45 Uhr teilweise gesperrt werden.(563206)

