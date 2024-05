Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Brand einer Gartenmöbelgarnitur++

Oldenburg (ots)

++Brand einer Gartenmöbelgarnitur++ Am Samstag, dem 04.05.2024, gegen 20:55 Uhr kam es in der Nadorster Straße in Oldenburg zu einem Brand einer Gartenmöbelgarnitur, welche sich auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses befand. Durch das couragierte Eingreifen von benachbarten Anwohnern konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Das Mobiliar auf der Terrasse sowie die Fassade des Hauses sind durch das Feuer beschädigt worden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf circa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.(561363)

