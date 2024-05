POL-OL: ++ Explosion eines Lithium-Ionen-Akkus eines E-Scooters im Wohnbereich löst Feuerwehreinsatz aus ++

Oldenburg (ots) - Am 30.04.2024 kam es gegen 10:15 Uhr im Ortskern von Apen, an der Straße Osterende gegenüber des Rathauses, zu einem Verkehrsunfall. Ein dort am rechten Seitenstreifen geparkter roter Pkw Renault Twingo wurde von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift, wodurch der linke Außenspiegel des Renault beschädigt wurde. Der/die Verursacher/in setzte die Fahrt anschließend in ortsauswärtige Richtung fort, ohne ...

mehr