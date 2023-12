POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Speyer (ots) - Am Dienstagnachmittag (19.12.2023), gegen 15:10 Uhr, brach in einem Mehrfamilienhaus in der Eugen-Jäger-Straße in der Wohnung einer 93-Jährigen ein Brand aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Die 93-Jährige, sowie die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Auch die angrenzenden Häuser wurden aus Sicherheitsgründen geräumt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die 93-Jährige ...

