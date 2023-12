Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsbrand

Speyer (ots)

Am Dienstagnachmittag (19.12.2023), gegen 15:10 Uhr, brach in einem Mehrfamilienhaus in der Eugen-Jäger-Straße in der Wohnung einer 93-Jährigen ein Brand aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Die 93-Jährige, sowie die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Auch die angrenzenden Häuser wurden aus Sicherheitsgründen geräumt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die 93-Jährige leichtverletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Personen erlitten Rauchgasintoxikationen und wurden ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

