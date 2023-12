POL-PPRP: Ergebnisse der Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte entwendeten am Montag (18.12.2023) zwischen 14 und 18 Uhr einen vor einem Wohnhaus in der Sternstraße abgestellten Roller. Der Roller hatte noch einen Wert von 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

