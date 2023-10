Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Angeblicher Wasserwerker scheitert an Seniorin

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Unbekannter versuchte am Dienstagnachmittag, 17.10.2023, unter dem Vorwand Wasserwerker zu sein, in die Wohnung einer älteren Frau in der Frankenstraße zu gelangen. Die Seniorin glaubte dem mutmaßlichen Trickdieb jedoch nicht und verwehrte ihm den Zutritt.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte der Mann gegen 16:45 Uhr an der Hauseingangstür des Hauses, in dem auch die betagte Dame wohnt. Da diese Besuch erwartete, betätigte sie den Türöffner. Kurz darauf stand jedoch der Fremde vor der Frau, behauptete Handwerker zu sein und dass es in der Nähe zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei, weswegen er in die Wohnung müsse. Die wachsame Frau ließ den Mann jedoch nicht hinein, worauf dieser das Haus verließ und in Richtung Einumer Straße verschwand.

Der vermeintliche Handwerker wurde als groß und schlank, mit dichtem, vollem, grauen Haar beschrieben. Bekleidet war er mit einem blauen Strickpullover mit Reißverschluss sowie einer blauen Hose. Sein geschätztes Alter beträgt 60 Jahre und er spricht hochdeutsch.

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell