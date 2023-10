POL-HI: Betrunkener Mofafahrer

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein 31-jähriger Mann aus dem Kreis Wolfenbüttel wurde am späten Samstagabend (14.10.2023) in der Schinkelstraße Opfer eines Raubes. Mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten ihm unter Anwendung körperlicher Gewalt den getragenen Pullover. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ...

mehr