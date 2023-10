POL-HI: Unbekannte rauben Mann in Hildesheim seinen Pullover - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (Sti). Am 12.10.23 ist es in dem Zeitraum von 16.45 Uhr bis 18.05 Uhr in der Feldmark bei Nordstemmen zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Der tatbetroffene graue Renault Kangoo war auf einem Feldweg, parallel zur Hauptstraße in Nordstemmen, in dem Bereich der dortigen historischen Holzbrücke geparkt. Ein bislang unbekannter Täter hat die Fahrerseite dieses Pkw mit einem ...

