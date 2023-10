Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Baustelle - Großteil entwendeter Gegenstände taucht wieder auf - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits Anfang vergangener Woche, zwischen Montagnachmittag (09.10.2023, 16:30 Uhr) und Dienstagmorgen (10.10.2023, 08:00 Uhr), kam es auf einer Baustelle in der Straße Weinberg zu einem Diebstahl diverser Baumaschinen bzw. Werkzeuge. Ein Großteil des Diebesgutes tauchte anschließend im Nahbereich des Tatortes wieder auf. Verschwunden geblieben sind bisher eine Akkuflex sowie eine hochwertige Fräsmaschine. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Bei dem Tatort handelt es sich um eine Baustelle in einem Einfamilienhaus, das sich zwischen der Straße Hohnsen und der Wildefüerstraße befindet. Dort verschafften sich die Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt in das Objekt und entwendeten eine untere zweistellige Anzahl verschiedener Werkzeuge und Maschinen. Am Dienstagnachmittag (10.10.2023) entdeckte eine Passantin die Mehrzahl der gestohlenen Gegenstände im Ernst-Ehrlicher-Park und informierte die Polizei.

Bis dato verschwunden bleiben ein blauer Akku-Trennschleifer des Herstellers "Makita" sowie eine rot-schwarze Fräsmaschine (sogenannter Dosenfräser) der Marke "HILTI", Typ DD110, im Wert von etwa 2.000 Euro.

Die für Eigentumsdelikte zuständigen Ermittler des 2. Fachkommissariats bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder die Angaben zum Verbleib der gestohlenen Werkzeuge machen können, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden. Eventuell wurde das Diebesgut zwischenzeitlich zum Verkauf angeboten.

