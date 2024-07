Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Montag stieß ein Kradlenker mit einem Auto zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 12 Uhr fuhr der 56-Jährige mit seinem Yamaha Motorrad in der Buchauer Straße. Er kam aus Richtung Stafflangen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Kradlenker am Ausgang einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi zusammen. Bei dem Unfall zog sich der Motorradfahrer schwere, nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Audi Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Auto und Motorrad wurden total beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 33.000 Euro. Die Buchauer Straße war bis etwa 14 Uhr gesperrt. Es bestand eine örtliche Umleitung.

