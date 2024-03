Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - PM Nr. 2

Walldorf (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer, aus der Ortsmitte kommend, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr in der Bahnhofstraße, überfuhr die Mittelinsel und kollidierte mit einem ordnungsgemäß fahrenden 23-jährigen VW-Fahrer. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen ein Straßenschild sowie einen Baum und kam letztlich an der Hauswand eines Gebäudes zum Stehen. Hierbei wurde auch die Schaufensterscheibe des dortigen Bücherladens beschädigt.

Beide beteiligte Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Gegen den 20-jährigen Unfallverursacher wird nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Verkehrsdienst Heidelberg strafrechtlich ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell