Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - PM Nr.1

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Walldorf zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Nach ersten Informationen wurden hierbei zwei Personen verletzt. Derzeit befinden sich Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Näheres ist bislang noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

