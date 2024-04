POL-PPWP: Motorradfahrer verliert die Kontrolle

Contwig (Landkreis Südwestpfalz) (ots) - Unbekannte haben sich in einer Bank an mehreren Geldautomaten zu schaffen gemacht. Zur Stunde dauert der Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße an, da nicht geklärt ist, ob die Täter Sprengmittel in den Automaten zurückgelassen haben. Die Verdächtigen sind auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach ihnen. Zeugen bemerkten gegen ...

mehr